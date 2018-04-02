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12:37 (мск), источник: Новый Калининград

Осталось три дня: желающих участвовать в конкурсе по выбору главы Калининграда нет

Для участия в конкурсе на должность главы Калининграда документы до сих пор не подал ни один потенциальный кандидат. Об этом «Новому Калининграду» в понедельник, 2 марта, рассказал секретарь конкурсной комиссии, депутат горсовета Андрей Шумилин.

Источник: Новый Калининград

«Пока все только на уровне разговоров. Осталось всего три дня до окончания приема документов, поэтому надеюсь, что уже завтра все активизируются», — отметил Шумилин.

Две недели назад, когда прием заявок от кандидатов только стартовал, в конкурсную комиссию горсовета было много звонков от желающих узнать, какие конкретно документы необходимы для участия в конкурсе на должность главы Калининграда.

Напомним, в 21 марта стало известно, что мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку в связи с переходом на другую работу. Врио главы Калининграда назначена глава комитета экономики и финансов администрации Калининграда Наталья Дмитриева.

С 23 марта по 5 апреля можно подать документы на участие в конкурсе на должность главы Калининграда. 16 апреля состоится заседание конкурсной комиссии, которая отберет нескольких кандидатов из общего числа заявившихся на участие в конкурсе. 18 апреля горсовет путем тайного голосования выберет нового главу.

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