Осталось три дня: желающих участвовать в конкурсе по выбору главы Калининграда нет

Источник: Новый Калининград

«Пока все только на уровне разговоров. Осталось всего три дня до окончания приема документов, поэтому надеюсь, что уже завтра все активизируются», — отметил Шумилин.

Две недели назад, когда прием заявок от кандидатов только стартовал, в конкурсную комиссию горсовета было много звонков от желающих узнать, какие конкретно документы необходимы для участия в конкурсе на должность главы Калининграда.

Напомним, в 21 марта стало известно, что мэр Калининграда Александр Ярошук ушел в отставку в связи с переходом на другую работу. Врио главы Калининграда назначена глава комитета экономики и финансов администрации Калининграда Наталья Дмитриева.