Осталось три дня: желающих участвовать в конкурсе по выбору главы Калининграда нет
Для участия в конкурсе на должность главы Калининграда документы до сих пор не подал ни один потенциальный кандидат. Об этом «Новому Калининграду» в понедельник, 2 марта, рассказал секретарь конкурсной комиссии, депутат горсовета Андрей Шумилин.
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