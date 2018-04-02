Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт»
Назван лучший автомобиль в мире
Лолита показала, как поет ее «особенная» дочь
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
«Я всегда была изгоем»: как в России живут люди с аутизмомСегодня примерно один из 68 детей рождается с расстройством аутистического спектра (РАС)
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Украинский министр о Крымском мосте: убытки несутся
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Оксана Федорова стала копией Любови Толкалиной
Ольга Бузова сходила на свидание с волейболистом
Началова о своей болезни: Боль такая, что не могу описать
Пресняков назвал причину развода сына с Орбакайте
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
14:19 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбургский депутат возвращается в Россию после «победы» над Собчак

Судебные разбирательства депутата екатеринбургской думы Евгения Боровика и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак закончились.

Как сообщил у себя на странице в Facebook сам депутат, уголовное дело, возбужденное против него, прекращено.

«Правда восторжествовала! Сейчас звонил мой юрист из Екатеринбурга и сказал, что ему сообщили, что по результатам проведенной лингвистической экспертизы в моих высказываниях относительно Собчак не найдено признаков экстремизма и призывов к разжиганию социальной розни. Сами высказывания носят негативный характер, но не нарушают законодательства РФ. Так что обвинения все сняты, маски сброшены, — пишет Боровик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Ксения Собчак подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела против Боровика. В отношении депутата возбудили дело по статье 282 за разжигание розни. После чего екатеринбургский депутат покинул страну.

Сейчас депутат с радостью сообщает о том, что готов вернуться в Екатеринбург.

«А я возвращаюсь в родной Екатеринбург, как всегда, непобежденным и готовым к новым битвам! Кому буду нужен — пишите, звоните! Россия требует перемен!» — пишет Боровик.

Отметим, что на Урале Евгений Боровик известен как депутат-прогульщик, потому что он не посещает заседания городской думы и комиссий.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Депутаты Госдумы ужесточают правила для бизнеса минимум раз в неделю
В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Лавров о «деле Скрипаля»: видимо, Лондону закон не писан
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи
Власти рассказали, какие льготы получит Тулеев после отставки
Чьи армии окажутся сильнейшими в 2030 году?
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино» Ранее сообщалось, что свой голос персонажу подарит Михаил Ефремов
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь