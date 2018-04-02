Екатеринбургский депутат возвращается в Россию после «победы» над Собчак

Как сообщил у себя на странице в Facebook сам депутат, уголовное дело, возбужденное против него, прекращено.

«Правда восторжествовала! Сейчас звонил мой юрист из Екатеринбурга и сказал, что ему сообщили, что по результатам проведенной лингвистической экспертизы в моих высказываниях относительно Собчак не найдено признаков экстремизма и призывов к разжиганию социальной розни. Сами высказывания носят негативный характер, но не нарушают законодательства РФ. Так что обвинения все сняты, маски сброшены, — пишет Боровик.

Напомним, Ксения Собчак подала заявление в СК РФ о возбуждении уголовного дела против Боровика. В отношении депутата возбудили дело по статье 282 за разжигание розни. После чего екатеринбургский депутат покинул страну.

Сейчас депутат с радостью сообщает о том, что готов вернуться в Екатеринбург.

«А я возвращаюсь в родной Екатеринбург, как всегда, непобежденным и готовым к новым битвам! Кому буду нужен — пишите, звоните! Россия требует перемен!» — пишет Боровик.