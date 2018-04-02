Бурков дал понять о работе силовиков в Тарском районе из-за вырубки лесов

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в пресс-службе губернатора, Бурков на вопрос журналистов о судьбе главы тары заявил, что доказанных фактов причастности Лысакова к делу «черных лесорубов» сейчас нет. Впрочем, глава региона дал понять о проведении неких проверок правоохранителей в администрации района.

«Сегодня у нас фактов, подтверждающих его причастность, нет. Поэтому говорить об этом бессмысленно. По итогам работы правоохранительных органов, если будут замечания, если будут такие факты, будем принимать решение», — заявил Александр Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», глава Тарского района Евгений Лысаков на фоне скандала с «черными лесорубами» внезапно взял больничный. Поговаривают, что из отпуска чиновник даже может отправиться в отставку. В кулуарах уже даже обсуждают возможного преемника Лысакова.