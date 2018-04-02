Нижегородская администрация рассматривает вопрос о ремонте чаши стадиона «Труд»

Источник: НИА-Нижний Новгород

Владимир Панов встретился с бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане Натальей Ворониной. Мэр подчеркнул, что «администрация города планирует максимально поддерживать развитие конькобежного спорта в Нижнем Новгороде». В частности, на этот год намечена подготовка проекта и получение заключения госэкспертизы на строительство нового легкоатлетического стадиона на базе КСДЮСШОР № 1 в Автозаводском районе. Кроме того, рассматривается вопрос о ремонте чаши стадиона «Труд», где также занимаются конькобежцы. Сроки его ремонта пока не уточняются.

«Спорт высших достижений — это отдельная очень сложная работа, связанная с политической волей и необходимым финансированием, как на уровне региона, так и на уровне города. Кроме того, нам очень важно сохранить коллектив тренеров, которые на сегодняшний день являются золотым фондом и могут подготовить таких спортсменов, как Наталья Воронина», — резюмировал Владимир Панов.

По итогам встречи он вручил спортсменке благодарность главы города и памятный подарок.