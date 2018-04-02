Украина предложила России обмен заключенными
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«Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников», — заявила Геращенко.
При этом не уточняется, сколько именно украинцев хочет обменять Украина.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин по телефону обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обмен заключенными.
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