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17:35 (мск), источник: РИАЦ

Главный аудитор Волгограда покидает свой пост

На ближайшем заседании 4 апреля Волгоградская городская Дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда Владимира Гордина.

Он написал заявление с просьбой об отставке, об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

В нем Владимир Гордин, которому в минувшем декабре исполнилось 64 года, просит освободить его от муниципальной должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда с 28 апреля текущего года. Заявление уже рассмотрено депутатами профильного комитета гордумы.

Владимир Гордин бессменно руководит КСП Волгограда уже 18 лет — с 2000 года. Он стоял у истоков создания системы муниципального контроля за использованием муниципального бюджета и имущества. В 2003 году Владимир Гордин был признан Лучшим финансовым контролером России Ассоциацией контрольно-счетных органов РФ.

Ни одно решение, принимаемое городской Думой, не обходится без заключения Контрольно-счетной палаты Волгограда. Высокая эффективность внешнего контроля в сфере бюджетно-финансовых отношений и управления муниципальной собственностью — это заслуга профессионального коллектива юристов и экономистов, возглавляемого Владимиром Гординым. Ответственность, профессионализм, четкое следование букве закона — этими принципами всегда руководствовался и сам руководитель КСП Волгограда.

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