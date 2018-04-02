Главный аудитор Волгограда покидает свой пост

Он написал заявление с просьбой об отставке, об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

В нем Владимир Гордин, которому в минувшем декабре исполнилось 64 года, просит освободить его от муниципальной должности председателя Контрольно-счетной палаты Волгограда с 28 апреля текущего года. Заявление уже рассмотрено депутатами профильного комитета гордумы.

Владимир Гордин бессменно руководит КСП Волгограда уже 18 лет — с 2000 года. Он стоял у истоков создания системы муниципального контроля за использованием муниципального бюджета и имущества. В 2003 году Владимир Гордин был признан Лучшим финансовым контролером России Ассоциацией контрольно-счетных органов РФ.