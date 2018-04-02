Главный аудитор Волгограда покидает свой пост
На ближайшем заседании 4 апреля Волгоградская городская Дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя
На ближайшем заседании 4 апреля Волгоградская городская Дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя
Он написал заявление с просьбой об отставке, об этом сообщает
В нем Владимир Гордин, которому в минувшем декабре исполнилось 64 года, просит освободить его от муниципальной должности председателя
Владимир Гордин бессменно руководит КСП Волгограда уже 18 лет — с 2000 года. Он стоял у истоков создания системы муниципального контроля за использованием муниципального бюджета и имущества. В 2003 году Владимир Гордин был признан Лучшим финансовым контролером России Ассоциацией
Ни одно решение, принимаемое городской Думой, не обходится без заключения
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