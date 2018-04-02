В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждал в ходе недавнего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным ряд возможных мест для проведения новой встречи, среди которых был и Белый дом. Это подтвердила в понедельник журналистам
По ее словам, Путин и Трамп «обсудили [возможную] двустороннюю встречу в не столь отдаленном будущем в ряде потенциальных мест, включая Белый дом».
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