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18:46 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что лидеры стран обсудили возможную встречу «в не столь отдаленном будущем».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждал в ходе недавнего телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным ряд возможных мест для проведения новой встречи, среди которых был и Белый дом. Это подтвердила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Путин и Трамп «обсудили [возможную] двустороннюю встречу в не столь отдаленном будущем в ряде потенциальных мест, включая Белый дом».

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