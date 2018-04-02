Максим Сурайкин собрался баллотироваться в мэры Москвы

Своих депутатов в таком количестве районов нет ни у одной из оппозиционных партий, включая КПРФ. Таким образом, зарегистрированы будут кандидаты, с которыми подписями поделится «Единая Россия». «Сейчас мы ведем переговоры с депутатами, рассчитываем на их здравомыслие и поддержку», — сказал Максим Сурайкин.
Политолог Борис Макаренко считает, что у него есть шансы быть зарегистрированным на выборах мэра. «Максим Сурайкин был зарегистрирован на президентских выборах. Этот факт можно считать предпосылкой того, что он сможет выдвигаться в мэры Москвы», — сказал он. Господин Макаренко уверен, что кандидату Сурайкину на выборах мэра гарантирован такой же процент голосов, какой он получил на президентских выборах.
18 марта кандидат «Коммунистов России» набрал 0,68% голосов, заняв седьмое место среди восьми кандидатов.
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