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22:30 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Саммит по Донбассу проведут без России

Лидеры Германии, Франции и Украины обсудят введение в регион миротворцев ООН.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В мае в Ахене, городе на западе Германии, может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН. Об этом «Ъ» сообщили информированные источники в Киеве. Фактически речь идет о встрече в «нормандском формате» за исключением одного из его участников — президента России. Впрочем, источник в МИД РФ сказал «Ъ», что Москва ничего против подобного рода встреч не имеет, поскольку вопрос о миротворцах решается в совсем другом месте.

По данным украинских источников «Ъ», главным пунктом повестки дня трехстороннего саммита, который должен пройти в мае в городе Ахен, станет ситуация на юго-востоке Украины и возможность размещения в Донбассе «голубых касок» ООН.

Как сообщил «Ъ» информированный источник, близкий к администрации президента Украины, «подготовительная работа» к трехстороннему саммиту в Ахене должна быть проведена в ходе визита в Берлин президента Петра Порошенко, который состоится 10 апреля, и его переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

С 2014 года состоялось несколько встреч и телефонных разговоров лидеров трех стран, однако, с момента прихода к власти во Франции Эммануэля Макрона (в мае 2017 года) контактов в подобном формате не было.

Предположительно, встреча пройдет «на полях» традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого — правившего из Ахена основателя Франкской империи. Награждение победителей, которых выбирает специальный комитет, проводится ежегодно в мае, и Петр Порошенко не в первый раз отправляется в Ахен поздравить лауреатов премии и встретиться с европейскими лидерами. Как сообщается на сайте оргкомитета премии, в этом году «за вклад в объединение Европы» получит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Получить оперативный комментарий в Елисейском дворце и ведомстве федерального канцлера «Ъ» в понедельник не удалось (во Франции и ФРГ продолжаются Пасхальные праздники).

«С учетом того, что уже через год, 31 марта 2019-го, состоятся выборы главы государства, для президента важно предъявить избирателям хоть какие-то конкретные результаты в деле примирения на юго-востоке страны, — поясняет “Ъ” депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Черненко.— Поэтому неудивительно, что он старается использовать все международные форматы, и в первую очередь нормандский, для достижения этой цели».

Собеседник «Ъ», близкий к МИД Украины, считает, что «урезанный нормандский формат» на саммите в Ахене вовсе не означает, что решения по Донбассу будут приниматься в обход и без ведома Москвы.

«Из-за дела Сергея Скрипаля сейчас в отношениях России с Западом возник крайне неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому провести полноценный четырехсторонний саммит не представляется возможным. Однако, я не думаю, что его подготовка будет проходить без ведома Кремля. Более того, президент Франции Эммануэль Макрон, который также в мае собирается посетить Москву и Санкт-Петербург, наверняка обсудит с Владимиром Путиным тему миротворцев в Донбассе», — говорит «Ъ» украинский дипломат.

Источник в МИД РФ действительно сказал «Ъ», что Москва не возражает против контактов в подобном формате.

«Ничего против такого рода встреч мы не имеем, — сказал собеседник “Ъ”.— Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся».

Напомним, 29 марта лидеры стран «нормандского формата» приняли совместное заявление. Как следует из сообщения, размещенного на сайте Кремля, они «вновь подтверждают свою приверженность осуществлению минских договоренностей в отношении всех аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы)» и намерены рассмотреть «возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы».

Максим Юсин, Янина Соколовская, Киев; Владимир Соловьев, Галина Дудина

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