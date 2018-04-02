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18:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Суд арестовал организатора митинга в Волоколамске на 15 суток

Истринский городской суд арестовал одного из организаторов митинга в подмосковном Волоколамске Артема Любимова на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции, сообщил его адвокат Денис Кунаев в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

По словам адвоката, в ходе суда был оглашен административный протокол, в котором сообщается, что господин Любимов «размахивал руками, отказывался предоставить документы и проехать в отдел».

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Артем Любимов был задержан 31 марта по пути из Волоколамска в Москву. При задержании присутствовали инспекторы ДПС и сотрудники уголовного розыска. Господин Любимов был доставлен в истринское ОВД, где объявил голодовку. А 1 апреля, напомнил адвокат Денис Кунаев, был задержан другой организатор митинга — Андрей Жданов, которого суд сегодня арестовал на 14 суток.

С начала марта в Волоколамске проходят митинги против мусорного полигона «Ядрово». Протестующие требуют закрыть свалку, на которой регулярно происходят выбросы свалочного газа, накрывающие город. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже отправил в отставку главу Волоколамского района Сергея Гаврилова, назначив на его место Андрея Вихарева. Господин Вихарев распорядился ввести в Волоколамске режима ЧС, однако в МЧС не увидели для этого причин. Вместо этого сотрудники министерства раздали жителям респираторы и посоветовали передвинуть начало школьных занятий на час позже, чтобы они не совпадали с моментами выбросов.

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