Мирзиёев подписал указ о создании министерства строительства

Сегодня же было подписано постановление главы государства об организации деятельности нового ведомства.
Таким образом, министерство становится уполномоченным органом государственного управления, осуществляющим единую государственную политику в сфере архитектуры и строительства.
В частности, новое министерство займется проведением единой научно-технической политики в сфере градостроительства и инженерно-технических изысканий для строительства, внедрение в строительную деятельность энергоэффективных и энергосберегающих инновационных проектов и решений.
В его задачи также входит организация разработки и утверждения генеральной схемы расселения на территории республики, схем планировки территорий Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов, городов, генеральных планов населенных пунктов и иной градостроительной документации.
В документе отмечается, что в стране не проводится комплексный анализ состояния и тенденций развития градостроительной деятельности, рынка проектных и подрядных услуг, а также производства строительных материалов и, как следствие, не определены среднесрочные и перспективные направления градостроительного развития территорий.
«Отсутствие генеральных планов большинства населенных пунктов негативно сказывается на комплексной застройке территорий, размещении производственных и инфраструктурных объектов, развитии предпринимательства и деловой активности, а также становится причиной принятия непроработанных решений в процессе строительства», — говорится в указе.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.