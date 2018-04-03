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00:09 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев подписал указ о создании министерства строительства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании в стране министерства строительства на базе государственного комитета Узбекистана по архитектуре и строительству.

Источник: Podrobno.uz

Сегодня же было подписано постановление главы государства об организации деятельности нового ведомства.

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Таким образом, министерство становится уполномоченным органом государственного управления, осуществляющим единую государственную политику в сфере архитектуры и строительства.

В частности, новое министерство займется проведением единой научно-технической политики в сфере градостроительства и инженерно-технических изысканий для строительства, внедрение в строительную деятельность энергоэффективных и энергосберегающих инновационных проектов и решений.

В его задачи также входит организация разработки и утверждения генеральной схемы расселения на территории республики, схем планировки территорий Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов, городов, генеральных планов населенных пунктов и иной градостроительной документации.

В документе отмечается, что в стране не проводится комплексный анализ состояния и тенденций развития градостроительной деятельности, рынка проектных и подрядных услуг, а также производства строительных материалов и, как следствие, не определены среднесрочные и перспективные направления градостроительного развития территорий.

«Отсутствие генеральных планов большинства населенных пунктов негативно сказывается на комплексной застройке территорий, размещении производственных и инфраструктурных объектов, развитии предпринимательства и деловой активности, а также становится причиной принятия непроработанных решений в процессе строительства», — говорится в указе.

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 Мирзиёев подписал указ о создании министерства строительства
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