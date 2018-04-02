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20:27 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Риги оспорит в КС перевод русских школ на латышский язык обучения

Действия президента Латвии, подписавшего закон о переводе образования на латышский язык, являются большой ошибкой и партия «Согласие» оспорит его в Конституционном суде, написал в своем профиле в Facebook мэр Риги и лидер партии «Согласие» Нил Ушаков.

Источник: РИА "Новости"

РИГА, 2 апр — РИА Новости. Президент Латвии Раймондс Вейонис утром в понедельник подписал закон о переводе русских школ на латышский язык обучения.

Еще одна очень большая ошибка. И, к сожалению, абсолютно ожидаемый шаг со стороны президента.
Нил Ушаков
мэр Риги и лидер партии «Согласие»

«Теперь остается Конституционный суд — в ближайшее время депутаты Сейма от “Согласия” используют свое право и обратятся с иском в Суд Сатверсме. Параллельно продолжается работа над введением на уровне Рижской думы программы дополнительных занятий на родном языке. Если государство не способно защитить права национальных меньшинств, сделаем это на уровне самоуправлений», — написал Ушаков.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021−2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Как пояснил Вейонис, учеба в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех школьников получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы получать в этой стране высшее образование и работать.

По словам президента, «это создаст более сплоченное общество и усилит страну».

Вейонис также отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.

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