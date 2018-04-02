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20:38 (мск), источник: Интерфакс

РФ примет результаты расследования по «делу Скрипалей» при участии своих экспертов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Россия не примет результатов расследования ОЗХО, если они не будут предоставлены российской стороне, заявил в понедельник постпред РФ при организации Александр Шульгин.

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«Насколько мы понимаем, мандат экспертов ОЗХО состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери, но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат, они этим не занимаются», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК) в программе «60 минут».

В этой связи Шульгин подчеркнул, что в данном вопросе вновь возникает вопрос о необходимости проведения всестороннего расследования.

Никакие результаты мы не примем этого расследования, если в них не будут участвовать российские эксперты.
Александр Шульгин
постпред РФ при ОЗХО

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сергей Скрипаль до сих пор в коме, а его дочь, по данным телеканала Sky News, пришла в себя и может принимать пищу и пить.

По версии британской стороны, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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