РФ примет результаты расследования по «делу Скрипалей» при участии своих экспертов

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«Насколько мы понимаем, мандат экспертов ОЗХО состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери, но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат, они этим не занимаются», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК) в программе «60 минут».

В этой связи Шульгин подчеркнул, что в данном вопросе вновь возникает вопрос о необходимости проведения всестороннего расследования.

Никакие результаты мы не примем этого расследования, если в них не будут участвовать российские эксперты. Александр Шульгин постпред РФ при ОЗХО

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сергей Скрипаль до сих пор в коме, а его дочь, по данным телеканала Sky News, пришла в себя и может принимать пищу и пить.