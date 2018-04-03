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06:46 (мск), источник: Известия

Квалификацию военных определят по точным критериям

Минобороны России формализовало критерии оценки квалификации военнослужащих. От уровня классности напрямую зависят перспективы их служебного роста и размер ежемесячной премии. Новый порядок будет также распространяться на ФСБ, Росгвардию и МЧС. По мнению экспертов, действующая система присвоения квалификации перестала отвечать современным реалиям.

Источник: РИА "Новости"

В Минобороны России «Известиям» рассказали о подготовленном проекте приказа министра «Об утверждении порядка проведения испытаний военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, для присвоения (подтверждения) классной квалификации». Сейчас этот документ проходит межведомственные согласования. В нем формализованы критерии оценки профессиональных навыков военнослужащих. В будущем предполагается пересмотреть шкалу ежемесячных дополнительных выплат, привязанных к уровню классности, добавили в военном ведомстве.

Согласно проекту (есть в распоряжении «Известий»), классная квалификация присваивается по результатам специального тестирования. В документе определены четыре категории мастерства: от специалиста третьего класса до самой высокой — мастера.
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Решение об их присвоении принимает специальная комиссия. Для оценки уровня подготовки кандидатов каждые 2−3 года проводятся испытания по основным военным предметам — например, по тактике, огневой и строевой подготовке, вождению боевой техники. При этом генералам автоматически присваивается высшая квалификация без необходимости ее подтверждения.

Наличие классности повышает статус военнослужащего и создает перспективы для продвижения по карьерной лестнице. Кроме того, в зависимости от категории выплачивается ежемесячное дополнительное вознаграждение.

Специалист третьего класса получает 5% от должностного оклада, мастер — 30%. Эти премии варьируются примерно от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей.

По словам бывшего начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны РФ генерал-майора Владимира Попова, необходимость упорядочить правила присвоения квалификации назрела давно. Ранее не были детально прописаны критерии оценок по большинству предметов. В новых правилах порядок аттестации стал более четким.

«Например, в Сухопутных войсках, где классность присваивается в массовом порядке, критерии определения уровня подготовки были достаточно размытыми, — заявил “Известиям” Владимир Попов. — Порой проверки носили формальный характер. Зато в авиации и в других высокотехнологичных войсках методика присвоения квалификации работала эффективно».

Согласно установленному в Минобороны порядку, месячный оклад офицера и солдата-контрактника зависит от занимаемой должности и воинского звания. Дополнительные денежные выплаты, которые получает военнослужащий, могут увеличить его денежное довольствие в несколько раз. Военным начисляются десятки надбавок. Самые распространенные из них — за выслугу лет, особые достижения в службе, высокий уровень физической подготовки, знание иностранных языков, а также за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Усталость и квалификация пилотов
Во время загрузки произошла ошибка.
2 марта© Ньюстюб
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