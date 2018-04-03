Компонент С-500 впервые попал на видео

Сюжет посвящен показательным учениям Воздушно-космических войск России, прошедшим на полигоне Ашулук в Астраханской области. Там работали высотные перехватчики МиГ-31БМ, легкие истребители МиГ-29, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также С-300 и С-400, которые сбивали ракеты-мишени.

Предполагается, что станция С-500 является развитием РЛС 96Л6Е, применяемой в комплексах С-300 и С-400, а ее радар-обнаружитель снабжен активной фазированной антенной решеткой и применяется для обнаружения и сопровождения целей во всем диапазоне высот, опознавания их принадлежности по принципу «свой-чужой».