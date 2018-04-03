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02:11 (мск), источник: Известия

Дипломаты РФ потребовали соблюдения прав находящегося в американской тюрьме Ярошенко

Российские дипломаты потребовали от руководства тюрьмы в США соблюдения прав осужденного россиянина Константина Ярошенко, передает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Нью-Йорке.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники консульства России в США встретились с Ярошенко в американской тюрьме «Форт Дикс». В ходе встречи он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры. Также стало известно, что в тюрьме проводятся обыски без видимых на то причин.

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«Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ», — говорится в сообщении дипмиссии.

В адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение, в котором дипломаты требуют соблюдать законные права Ярошенко.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что президент США Дональд Трамп не видит оснований для помилования Ярошенко.

Российский летчик Константин Ярошенко был похищен американскими спецслужбами в Либерии в 2010 году. Он был перевезен в США, где его обвинили во вступлении преступный сговор с целью контрабанды крупной партии кокаина. В 2011 Ярошенко осудили на 20 лет. Свое наказание он отбывает в тюрьме «Форт-Дикс».

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3 декабря 2017© Ньюстюб
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