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03:03 (мск), источник: Известия

Обстановку над Крымом проконтролируют новейшие РЛС

Новейшие российские радиолокационные станции (РЛС) «Небо-М» перебросили в Крым в начале 2018 года для контроля обстановки в воздушном пространстве над всем Черным морем. Расчеты станций уже заступили на дежурство, рассказали «Известиям» в главном командовании Воздушно-космических войск.

Источник: РИА "Новости"

Высокоточные РЛС способны обнаруживать широкую номенклатуру сложных целей — от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и вычислять их координаты с точностью до сантиметра. Также радар может сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы.

Такие комплексы монтируются на машинах и могут быть оперативно развернуты в любой части полуострова. «Небо-М» уже доказали свою высокую эффективность на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Новейшая РЛС заступит на боевое дежурство под Красноярском
Во время загрузки произошла ошибка.
6 июня 2017© Ньюстюб
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