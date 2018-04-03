Обстановку над Крымом проконтролируют новейшие РЛС
Новейшие российские радиолокационные станции (РЛС) «Небо-М» перебросили в Крым в начале 2018 года для контроля обстановки в воздушном пространстве над всем Черным морем. Расчеты станций уже заступили на дежурство, рассказали «Известиям» в главном командовании
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