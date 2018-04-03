В Новосибирской области стартовал весенний призыв в армию

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Без дрожи в коленках и без волнения — по коридору военкомата Вадим Москвин идет скорее как по дороге к мечте. Выпускник техникума уже прошел отбор — будет служить в Президентском полку. С таким пунктом в биографии можно строить смелые планы и на послеармейское будущее.

Вадим Москвин, призывник: «Президентский полк — это визитная карточка: я потом хочу пойти в полицию, и мне уже будет проще. Я уже проходил много отборов, бесед с психологами, и физически я подхожу».

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Каждый пятый новосибирский призывник должен иметь высшее образование или нужную для армии специальность (например, водителя тяжелой машины) — кроме общего плана, перед военкоматами поставлена и такая задача.

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Сегодня перед военкоматами уже не стоит проблема выполнить план по призыву — многие молодые люди, напротив, так рвутся служить, что пытаются скрыть свои болезни и даже уничтожить медицинские документы. Например, в этом военкомате в прошлый призыв юноша, чтобы пройти отбор в спецназ, утаил, что с девяти лет состоял на учете с астмой».

Александр Слинкин, военный комиссар Кировского и Ленинского районов г. Новосибирска: «В документах, которые мы получили, это заболевание никак не просматривалось, он пошел служить, а через три месяца попал в госпиталь и был комиссован. Помимо желания гражданина, часто большую роль играет желание его родителей — приходят и говорят: “Я хочу, чтобы мой сын служил в спецназе”. Не надо экспериментов! Это живой человек! Он попадет туда, где здоровые крепкие пацаны, и он там просто не выдержит!».

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Перед началом весеннего призыва врачей попросили быть бдительнее. Призывники с патологиями рвутся не только в элитные войска, армия в целом для многих — оплот стабильности. Сегодня выпускники вузов и техникумов срочную службу могут заменить контрактом. Срок — в два раза дольше, но и условия лучше; желающих — достаточно. Алексей после срочной службы долго не мог найти хорошую работу, сегодня подписал контракт.

Алексей Маковский, контрактник: «Зарплата стабильная, получение жилья, пенсия хорошая, срок службы — год за три идет. Я считал — вместе с отцом на пенсию пойду. Я в 40 лет вместе с ним на пенсию уйду».