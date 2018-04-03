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06:51 (мск), источник: ЕАН

Свердловские депутаты отменяют выборы мэра в Екатеринбурге

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области намерены отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга. Вопрос включен в повестку дня сегодняшнего заседания.

Источник: Reuters

Инициатором рассмотрения вопроса стал губернатор Евгений Куйвашев. Вместо прямых выборов, глава города будет назначаться депутатами гордумы.

По предварительной информации, идею отмены выборов может не поддержать лишь фракция КПРФ и часть эсеров, однако на результаты голосования это не повлияет: большинство мандатов в ЗакСО принадлежит единороссам.

Накануне вечером в городе прошел митинг в защиту прямых выборов.

Напомним, выборы в городскую Думу назначены на 9 сентября.

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