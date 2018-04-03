Свердловские депутаты отменяют выборы мэра в Екатеринбурге
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области намерены отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга. Вопрос включен в повестку дня сегодняшнего заседания.
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области намерены отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга. Вопрос включен в повестку дня сегодняшнего заседания.
Инициатором рассмотрения вопроса стал губернатор Евгений Куйвашев. Вместо прямых выборов, глава города будет назначаться депутатами гордумы.
По предварительной информации, идею отмены выборов может не поддержать лишь фракция КПРФ и часть эсеров, однако на результаты голосования это не повлияет: большинство мандатов в ЗакСО принадлежит единороссам.
Накануне вечером в городе прошел митинг в защиту прямых выборов.
Напомним, выборы в городскую Думу назначены на 9 сентября.
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