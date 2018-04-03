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08:16 (мск), источник: Zakon.kz

В Генеральной прокуратуре внедряют технологию блокчейн

Результатом внедрения этой технологии станет исключение возможности фальсификации данных.

Источник: Zakon.kz

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры прошел трехдневный семинар-тренинг по технологии блокчейн для сотрудников прокуратуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

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Мероприятие организовано при содействии проекта Европейского союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» (EUCJ).

Целью тренинга является введение технологии блокчейн в работе органов прокуратуры для обеспечения безопасности продуктов информационных технологий, гарантии неизменности информации, а также охраны персональных данных.

Опытом применения технологии блокчейн поделился независимый эксперт, основатель «Blockchain», одного из самых популярных аналитическо-информационных ресурсов в мире — Едиге Давлетгалиев. Он рассказал об архитектуре данной технологии, возможностях ее интеграции в государственный сектор, возможностях совершенствования сетей данных с точки зрения международных стандартов, а также продемонстрировал на практике ключевые моменты создания блокчейн.

Участники семинара отметили, что полученные знания и приобретённые навыки, помогут продолжить реализацию проекта Генеральной прокуратуры «Единый реестр административных правонарушений» с применением блокчейн, без привлечения третьих лиц.

Результатом внедрения этой технологии станет исключение возможности фальсификации данных, и т. ч. сведений об административных правонарушениях, когда граждане будут уверены в достоверности данных о штрафах, об их оплате и т. п.

Напомним, Блокчейн — это зашифрованная информация, хранящаяся в раздельных равномерно распределенных базах данных (цифровой учетный журнал).

Сам термин Blockchain частично характеризует его задачи и назначение: «Block» — это блоки, «chain» — цепочка. Тем самым, это связанная цепочка блоков, в которой выдерживается строгая последовательность. Информация в блоках хранится в закодированной криптографической форме. Для изменения в блоках, необходимо последовательное считывание информации о старых блоках по всей цепи.

Все данные в блокчейн накапливаются и формируют постоянно дополняемую базу данных. С этой базы данных невозможно ничего удалить или провести замену/подмену блока. И она «безгранична» — туда может быть записано бесконечное количество транзакций. Это одна из главных особенностей блокчейна.

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