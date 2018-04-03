В Генеральной прокуратуре внедряют технологию блокчейн
Результатом внедрения этой технологии станет исключение возможности фальсификации данных.
Результатом внедрения этой технологии станет исключение возможности фальсификации данных.
В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры прошел трехдневный
Мероприятие организовано при содействии проекта Европейского союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» (EUCJ).
Целью тренинга является введение технологии блокчейн в работе органов прокуратуры для обеспечения безопасности продуктов информационных технологий, гарантии неизменности информации, а также охраны персональных данных.
Опытом применения технологии блокчейн поделился независимый эксперт, основатель «Blockchain», одного из самых популярных
Участники семинара отметили, что полученные знания и приобретённые навыки, помогут продолжить реализацию проекта Генеральной прокуратуры «Единый реестр административных правонарушений» с применением блокчейн, без привлечения третьих лиц.
Результатом внедрения этой технологии станет исключение возможности фальсификации данных,
Напомним, Блокчейн — это зашифрованная информация, хранящаяся в раздельных равномерно распределенных базах данных (цифровой учетный журнал).
Сам термин Blockchain частично характеризует его задачи и назначение: «Block» — это блоки, «chain» — цепочка. Тем самым, это связанная цепочка блоков, в которой выдерживается строгая последовательность. Информация в блоках хранится в закодированной криптографической форме. Для изменения в блоках, необходимо последовательное считывание информации о старых блоках по всей цепи.
Все данные в блокчейн накапливаются и формируют постоянно дополняемую базу данных. С этой базы данных невозможно ничего удалить или провести замену/подмену блока. И она «безгранична» — туда может быть записано бесконечное количество транзакций. Это одна из главных особенностей блокчейна.
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