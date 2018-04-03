Черноморский флот будет бороться с «украинским пиратством»

Командование Черноморского флота рассматривает возможность обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.