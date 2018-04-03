Черноморский флот будет бороться с «украинским пиратством»
Командование Черноморского флота рассматривает возможность обеспечить безопасность судоходства в
Командование Черноморского флота рассматривает возможность обеспечить безопасность судоходства в
«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что на борт задержанного на Украине крымского судна «Норд» до сих пор не допустили российского консула.
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