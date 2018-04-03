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09:49 (мск), источник: Газета.Ру

Черноморский флот будет бороться с «украинским пиратством»

Командование Черноморского флота рассматривает возможность обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна «Норд» из Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Источник: Reuters

«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — сказал источник.

По его словам, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась».

Ранее сообщалось, что на борт задержанного на Украине крымского судна «Норд» до сих пор не допустили российского консула.

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