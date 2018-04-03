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13:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская область готова разработать закон об инициативной бюджетировании

В Иркутской области назрела необходимость разработки и принятия регионального закона об инициативном бюджетировании. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Сергей Брилка, комментируя итоги совещания «Развитие инициативного бюджетирования в регионах РФ», сообщает 3 апреля 2018 года пресс-служба ЗС.

Источник: Reuters

Организатором видеоконференции выступил научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при Минфине РФ. В ходе совещания были отмечены наработки Иркутской области по реализации проекта «Народные инициативы», а также то, что объём финансирования данного проекта в 2018 году был существенно увеличен по сравнению с 2017 годом — на 150 млн рублей и составил в общей сложности 650 млн рублей. По словам директора Центра инициативного бюджетирования НИФИ Владимира Вагина, помимо Иркутской области, внушительные средства на инициативное бюджетирование выделяют только четыре региона — Сахалинская, Тульская и Ярославская области, а также Республика Башкортостан.

Как подчеркнул Сергей Брилка, за время существования «Народных инициатив», начиная с 2011 года, накоплен значительный опыт реализации проектов в территориях региона, сложилась схема взаимодействия с муниципалитетами, действует парламентский контроль. Вместе с тем, реализация проекта сегодня регламентируется бюджетным законодательством.. Учитывая же масштабы проекта, уверен Сергей Брилка, региону нужен закон Иркутской области об инициативном бюджетировании.

«Наличие закона позволит нам закрепить этот проект на длительную перспективу. Кроме того, законом может быть определен четкий подход к нормативам бюджетного финансирования “Народных инициатив” и порядок распределения средств среди территорий. Это даст возможность муниципалитетам планировать свою работу в рамках “Народных инициатив” на длительный период», — сказал Сергей Брилка. Спикер также отметил, что вопрос уже взят в работу.

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