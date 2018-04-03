Иркутская область готова разработать закон об инициативной бюджетировании

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Организатором видеоконференции выступил научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при Минфине РФ. В ходе совещания были отмечены наработки Иркутской области по реализации проекта «Народные инициативы», а также то, что объём финансирования данного проекта в 2018 году был существенно увеличен по сравнению с 2017 годом — на 150 млн рублей и составил в общей сложности 650 млн рублей. По словам директора Центра инициативного бюджетирования НИФИ Владимира Вагина, помимо Иркутской области, внушительные средства на инициативное бюджетирование выделяют только четыре региона — Сахалинская, Тульская и Ярославская области, а также Республика Башкортостан.

Как подчеркнул Сергей Брилка, за время существования «Народных инициатив», начиная с 2011 года, накоплен значительный опыт реализации проектов в территориях региона, сложилась схема взаимодействия с муниципалитетами, действует парламентский контроль. Вместе с тем, реализация проекта сегодня регламентируется бюджетным законодательством.. Учитывая же масштабы проекта, уверен Сергей Брилка, региону нужен закон Иркутской области об инициативном бюджетировании.