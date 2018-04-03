Свердловские власти объяснили отмену прямых выборов главы Екатеринбурга

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Законодательное собрание Свердловской области во вторник приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Как сообщалось ранее, законопроект предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

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Должности мэра города и председателя городской думы в Екатеринбурге совмещены, этот пост с 2013 года занимает Евгений Ройзман. Выборы депутатов городской думы и председателя думы пройдут в сентябре 2018 года.

«Прямые выборы главы были отменены в Екатеринбурге еще в 2010 году. Сегодняшние изменения касаются фактически исключения общегородских выборов председателя думы. Логичным выглядит его самостоятельное избрание всенародно избранными депутатами из своего числа», — рассказал РИА Новости Иванов.

«Безусловно, это и особая ответственность избирателя, который будет теперь выбирать не просто своего представителя в думе, но и того, кто будет выбирать ее председателя», — добавил он.