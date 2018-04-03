Начальником Госстройнадзора назначен Евгений Ким
На должность начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы
На должность начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы
О назначении «Фонтанке» 3 апреля сообщили в самой службе. Евгений Ким исполнял обязанности главы ведомства с середины февраля, когда Госстройнадзор покинул его начальник Леонид Кулаков, который возглавил городской комитет по строительству.
До этого Евгений Ким с 8 сентября 2008 года занимал должность первого заместителя начальника надзорного ведомства.
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