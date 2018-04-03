На Украине стали хуже относиться к крымчанам — омбудсмен Лубина

«Сейчас миграционная служба исходит из позиции сообразности, справедливости и законности. Пришло понимание, что тех граждан, которые всю жизнь проживали в Крыму, но не имеют документа действительного установленного образца Украины, нельзя отправлять на Украину, чтобы они там помыкались и вернулись ни с чем. Потому что с каждым днем все хуже отношение к крымчанам и их нуждам там за границей», — сказала омбудсмен.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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