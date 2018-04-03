На Украине стали хуже относиться к крымчанам — омбудсмен Лубина

«Сейчас миграционная служба исходит из позиции сообразности, справедливости и законности. Пришло понимание, что тех граждан, которые всю жизнь проживали в Крыму, но не имеют документа действительного установленного образца Украины, нельзя отправлять на Украину, чтобы они там помыкались и вернулись ни с чем. Потому что с каждым днем все хуже отношение к крымчанам и их нуждам там за границей», — сказала омбудсмен.