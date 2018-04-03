Дворкович рассказал, как скоро окупится ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Окупаемость выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будет частичная, полностью она окупится в течение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Окупаемость выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге будет частичная, полностью она окупится в течение
«На первоначальном периоде окупаемость будет частичная. Но если рассматривать период примерно от пяти до восьми лет, по нашим расчетам, окупаемость выставки будет фактически полная», — сказал
Он добавил, что российские власти дали гарантию Международному бюро выставок, что обеспечат необходимыми ресурсами всю выставку. «Вся инфраструктура — пространство, на котором будет выставка, — гарантируется федеральными деньгами, сопутствующая инфраструктура — городская, прежде всего, которая нужна для жителей города в момент проведения выставки, — это региональные деньги. При этом мы продолжим заниматься активным поиском инвесторов, формированием проектом
По его словам, в этом случае инвестиции из бюджета будут меньше, чем обозначенные 150 миллиардов рублей.
С 3 по 5 апреля инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ) посещает Россию. Цель визита — оценить возможности Екатеринбурга принять Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.
Екатеринбург участвует в конкурсе на право принять Всемирную выставку ЭКСПО в 2025 году. Если заявка победит, в городе будет построен
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