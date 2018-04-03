Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Назван лучший автомобиль в мире
Центральная Россия борется с гриппом и ОРВИ и продлевает школьные каникулы
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Киркоров, Рудковская и Бондарчук на вручении премии в Москве
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Пять мощных взрывов автомобилей произошли в Хабаровске - СМИ
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
Киркоров, Рудковская и Бондарчук на вручении премии в Москве
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
16:31 (мск), источник: Actualitati.md

Кто стал новым послом России в Республике Молдова?

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил кандидатуру Олега Васнецова в качестве нового после России в Молдове.

Источник: Actualitati.md

Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы Константин Затулин.

Читайте также
Посольство США в Молдове положительно отреагировало на высылку российских дипломатов

Олег Васнецов сменит посла РФ в Молдове Фарита Мухаметшина, который возглавляет посольство с 5 апреля 2012 года. В конце января Мухаметшину исполнился 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы.

Согласно биографии на сайте МИД РФ, Олег Васнецов в 1975 году окончил МГИМО, а в 1984 году — Дипакадемию МИД СССР. Владеет французским, английским и болгарским языками.

В системе МИДа работает с 1975 года. С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем России в Болгарии. С 1996 по 2000 год работал советником посольства России во Франции. В 2000—2003 годах был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, затем (в 2003—2008 годах) — послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа. С 2009 года занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 года возглавил этот департамент.

Олег Васнецов обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, который был ему присвоен 15 лет назад. Награжден орденом Дружбы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Президент Молдовы вручил государственные награды
Кто стал новым послом России в Республике Молдова?
Госкомпании изобрели более 5 тысяч способов договорных закупок
Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за зарплаты
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Настя Рыбка готова признать свою вину
Президент Академии наук призвал отменить ЕГЭ
Не бойтесь мечтать: как воплотить задуманное в реальность
Эксперты: технологии позволили обеспечить прозрачность выборов
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
38 регионов России провалили программы по капремонту жилья
Правительство выделило 2,5 миллиарда на временные постройки для ЧМ-2018
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь