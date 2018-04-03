Кто стал новым послом России в Республике Молдова?
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил кандидатуру Олега Васнецова в качестве нового после России в Молдове.
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил кандидатуру Олега Васнецова в качестве нового после России в Молдове.
Об этом сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы Константин Затулин.
Олег Васнецов сменит посла РФ в Молдове Фарита Мухаметшина, который возглавляет посольство с 5 апреля 2012 года. В конце января Мухаметшину исполнился 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы.
Согласно биографии на сайте МИД РФ, Олег Васнецов в 1975 году окончил МГИМО, а в 1984 году — Дипакадемию МИД СССР. Владеет французским, английским и болгарским языками.
В системе МИДа работает с 1975 года. С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем России в Болгарии. С 1996 по 2000 год работал советником посольства России во Франции. В 2000—2003 годах был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, затем (в 2003—2008 годах) — послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа. С 2009 года занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 года возглавил этот департамент.
Олег Васнецов обладает дипломатическим рангом чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, который был ему присвоен 15 лет назад. Награжден орденом Дружбы.
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