Кто стал новым послом России в Республике Молдова?

В системе МИДа работает с 1975 года. С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем России в Болгарии. С 1996 по 2000 год работал советником посольства России во Франции. В 2000—2003 годах был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, затем (в 2003—2008 годах) — послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа. С 2009 года занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 года возглавил этот департамент.