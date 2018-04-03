Президент Молдовы вручил государственные награды

Источник: Actualitati.md

Среди награжденных — известные спортсмены, успешно выступившие в различных республиканских и международных соревнованиях; актеры, благодаря которым о нашей стране знают далеко за ее пределами; военнослужащие, которые внесли вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения; представители государственной администрации, которые проводили социально-экономические преобразования; а также другие категории граждан.

Додон поблагодарил всех за ежедневный упорный труд, за плодотворную профессиональную деятельность и за самоотдачу, а также пожелал дальнейших успехов.