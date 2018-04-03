Президент Молдовы вручил государственные награды
Президент РМ Игорь Додон провел официальную церемонию сегодня, 3 апреля.
Президент РМ Игорь Додон провел официальную церемонию сегодня, 3 апреля.
Среди награжденных — известные спортсмены, успешно выступившие в различных республиканских и международных соревнованиях; актеры, благодаря которым о нашей стране знают далеко за ее пределами; военнослужащие, которые внесли вклад в
Додон поблагодарил всех за ежедневный упорный труд, за плодотворную профессиональную деятельность и за самоотдачу, а также пожелал дальнейших успехов.
«Буду и впредь награждать простых людей, посвятивших свою жизнь труду и общественной деятельности, вносящих значительный вклад в развитие и строительство нашего государства», — сказал Президент.
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