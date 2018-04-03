Жук: в Молдове не может быть «долгожителей» во власти
Политолог Виктор Жук рассуждает в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему в республике партии не могут долго удерживаться во власти.
Политолог Виктор Жук рассуждает в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему в республике партии не могут долго удерживаться во власти.
«В Республике Молдова партии существуют только несколько циклов, они недолговечны. Исключением из этого правила стала только образованная в 1997 году Демократическая партия, которая дважды возрождалась. Другие проходят несколько циклов, после чего избиратели перестают оказывать им электоральную поддержку, и они теряют свое присутствие в органах власти», — отметил замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы, политолог Виктор Жук.
Так было с коммунистами, либералами и
Ожидания людей по отношению к проевропейским партиям были очень большие, а результат оказался на очень низком уровне. Правление с 2009 года ассоциируется с многими коррупционными скандалами, ухудшением качества жизни, с инфляцией и массовым оттоком за рубеж. Поэтому люди думают, что придет другая партия, и их чаяния будут разрешены", — добавил собеседник.
Вместе с партиями уходят и их лидеры, потерявшие доверие электората.
В политическую борьбу вступают новые формирования, которых жадно расхватывает электорат в вечной надежде на то, что
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