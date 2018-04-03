Президент Молдовы назвал пути решения приднестровского вопроса

Источник: Sputnik.md

По мнению молдавского лидера, Молдова не должна состоять ни в одном внешнем военном формате, будь-то НАТО или в любом другом, а на территории страны не должно быть иностранных войск.

«Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрые отношения с Российской Федерацией, а не только со странами Запада», — написал Додон в Facebook.

Президент отметил, что «геополитические интересы Республики Молдова должны быть подчинены национальным интересам, а не навязанным извне политическим программам». При этом он отметил, что «целью политического класса, по меньшей мере, на последующее десятилетие, должна стать Республика Молдова, а не внешний проект, связанный либо с Россией, либо с Европой».