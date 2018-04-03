Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

Источник: РИА "Новости"

Сразу две инициативные группы обратились к главе региона с просьбой о строительстве спортивных площадок. В тольяттинской коррекционной школе-интернате № 5 действует девять спортивных секций. Учебному заведению есть чем гордиться: среди воспитанников — семь победителей и призеров Сурдлимпийских игр, пять заслуженных мастеров спорта и четыре мастера спорта.

Как пояснил Дмитрию Азарову заслуженный тренер СССР, инструктор интерната Эдуард Якушов, год назад при ремонте теплотрассы был перекопан пришкольный стадион, и детям негде заниматься спортом.

По словам Якушова, если спортплощадка появится, то результаты школьников непременно будут расти.

«С современной площадкой сделать можно очень многое, — сказал опытный тренер. — Будем воспитывать мастеров спорта по легкой атлетике, теннису, баскетболу, бадминтону, гольфу».

Глава региона дал поручение врио министра спорта Дмитрию Шляхтину построить спортплощадку в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014−2020 годы» уже до начала нового учебного года.

В Тольятти оборудуют площадку 56 на 28 м с безопасным покрытием, подходящим для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом на всех этапах региональному минспорта поручено советоваться с руководством и преподавателями интерната — ведь они лучше других знают, как лучше оснастить спортплощадку с учетом особенностей ребят. Кроме того, школа получит новый спортинвентарь — такое поручение было дано врио министра образования и науки региона Владимиру Пылеву.

«Решение по этому объекту мы принимаем. 1 сентября дети должны получить площадку», — резюмировал Дмитрий Азаров.

Положительное решение также было принято по оборудованию спортплощадки при школе на ж/д станции «Звезда» Безенчукского района. По словам главы поселения Звезда Лидии Васильевой, из 200 учащихся половина активно занимается спортом. «Если дети занимаются спортом, они вырастут не не только здоровыми, но и успешными», — уверена глава поселения.

В сентябре у жителей «Звезды» в распоряжении будет площадка, где летом можно играть в футбол, баскетбол, теннис, а зимой — оборудовать каток. Дмитрий Азаров обратил внимание врио министра спорта, чтобы на всех этапах работы проводились с учетом пожеланий жителей поселения.

«Я верила, что добьюсь строительства спортплощадки, — сказала после приема Лидия Васильева. — Она необходима для повышения уровня мастерства спортсменов и охвата занятиями спортом».