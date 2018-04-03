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20:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Происхождение «Новичка» устанавливали не ученые, а правительство Британии

Специалисты военной лаборатории в Портон-даун не смогли установить, в какой стране было изготовлено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом телеканалу Sky News рассказал директор Лаборатории оборонной науки и техники (DSTL) Гэри Айткенхед.

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«Мы идентифицировали нервно-паралитическое вещество военного класса, но не определили точный источник. Информация была предоставлена правительству, которое сделало выводы, используя ряд других источников», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что для установления своего происхождения необходимы материалы, к которым есть доступ у правительства.

По его словам, задача исследователей — выяснить, к какому классу относится вещество, но говорить о месте его изготовления ученые не могут.

При этом господин Айткенхед подтвердил, что создание этого вещества чрезвычайно сложно и требует «крайне сложных методов», доступ к которым есть только у государств, а не у частных лиц.

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Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Юлия Скрипаль пришла в сознание, но ее отец до сих пор находится в коме. Сначала в Скотленд-Ярде предполагали, что Юлии Скрипаль могли подбросить яд в чемодан еще в Москве, и она приехала с ним к отцу в Великобритании. После этого в полиции пришли к выводу, что вещество нанесли на ручку двери дома господина Скрипаля в Солсбери..

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