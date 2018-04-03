Происхождение «Новичка» устанавливали не ученые, а правительство Британии

При этом господин Айткенхед подтвердил, что создание этого вещества чрезвычайно сложно и требует «крайне сложных методов», доступ к которым есть только у государств, а не у частных лиц.

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Юлия Скрипаль пришла в сознание, но ее отец до сих пор находится в коме. Сначала в Скотленд-Ярде предполагали, что Юлии Скрипаль могли подбросить яд в чемодан еще в Москве, и она приехала с ним к отцу в Великобритании. После этого в полиции пришли к выводу, что вещество нанесли на ручку двери дома господина Скрипаля в Солсбери..