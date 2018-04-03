Происхождение «Новичка» устанавливали не ученые, а правительство Британии
Специалисты военной лаборатории в
Специалисты военной лаборатории в
«Мы идентифицировали
Ученый подчеркнул, что для установления своего происхождения необходимы материалы, к которым есть доступ у правительства.
При этом господин Айткенхед подтвердил, что создание этого вещества чрезвычайно сложно и требует «крайне сложных методов», доступ к которым есть только у государств, а не у частных лиц.
Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили
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