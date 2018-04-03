Вынесен первый приговор в рамках «российского расследования» спецпрокурора США Мюллера

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Кроме того, как отмечают американские СМИ, голландскому юристу придется заплатить несколько штрафов на общую сумму в $20 тыс.

Ван дер Цван, таким образом, стал первым осужденным в рамках «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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Обвинения в отношении 33-летнего ван дер Цвана были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне. Они связаны с докладом, который он помогал готовить для следствия по делу украинского политика Юлии Тимошенко. Ван дер Цван признал вину в даче ложных показаний ФБР 21 февраля 2018 года и заключил сделку со следствием.

Как подчеркивает «Би-би-си», в обвинениях против ван дер Цвана напрямую не упоминались выборы-2016. Компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, из которой ван дер Цван был уволен в прошлом году, работала с Полом Манафортом, бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа, когда Манафорт занимался политконсультированием на Украине.