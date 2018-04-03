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20:09 (мск), источник: Интерфакс

Вынесен первый приговор в рамках «российского расследования» спецпрокурора США Мюллера

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU. Бывший сотрудник нью-йоркской юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алекс ван дер Цван, давший ложные показания ФБР во время расследования предполагаемого иностранного вмешательства в выборы в США, приговорен к 30 дням тюрьмы, сообщает Associated Press.

Источник: Reuters

Кроме того, как отмечают американские СМИ, голландскому юристу придется заплатить несколько штрафов на общую сумму в $20 тыс.

Ван дер Цван, таким образом, стал первым осужденным в рамках «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера.

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Обвинения в отношении 33-летнего ван дер Цвана были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде в Вашингтоне. Они связаны с докладом, который он помогал готовить для следствия по делу украинского политика Юлии Тимошенко. Ван дер Цван признал вину в даче ложных показаний ФБР 21 февраля 2018 года и заключил сделку со следствием.

Как подчеркивает «Би-би-си», в обвинениях против ван дер Цвана напрямую не упоминались выборы-2016. Компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, из которой ван дер Цван был уволен в прошлом году, работала с Полом Манафортом, бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа, когда Манафорт занимался политконсультированием на Украине.

Американские СМИ утверждают, что ван дер Цван — зять российского бизнесмена Германа Хана, совладельца LetterOne holdings и активов Альфа-групп, 11 номера в списке «Форбс» за 2017 год.

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