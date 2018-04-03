Россия не могла изменить данные по МН17, заявили в Алмаз-Антей
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия не могла внести изменения в радиолокационные данные, переданные Международной комиссии, говорится в официальном ответе Концерна ВКО «Алмаз-Антей» на заявление Совместной следственной группы по МН17.
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