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22:16 (мск), источник: РИА Новости

Россия не могла изменить данные по МН17, заявили в Алмаз-Антей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия не могла внести изменения в радиолокационные данные, переданные Международной комиссии, говорится в официальном ответе Концерна ВКО «Алмаз-Антей» на заявление Совместной следственной группы по МН17.

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«Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что без разрушения структуры первичного файла внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно. Это сразу было бы видно», — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что концерн «Алмаз-Антей» передал Международной комиссии сырые данные с российской РЛС и способы их обработки.

«Голландским специалистам первичная радилокационная информация была передана в формате файла первичной регистрации, то есть до процедуры какой-либо фильтрации аппаратурой трассовой обработки радиолокационного комплекса», — сказано в заявлении.

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