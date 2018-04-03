Путин: похожие на «Новичок» вещества могут производить в 20 странах мира

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Путин сообщил, что в разговоре с Эрдоганом вскользь затронул «дело Скрипаля».

«По данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Раджепом Эрдоганом.