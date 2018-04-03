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21:39 (мск), источник: РИА Новости

Путин: похожие на «Новичок» вещества могут производить в 20 странах мира

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отравляющие вещества, похожие на «Новичок», могут производиться в 20 странах.

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Путин сообщил, что в разговоре с Эрдоганом вскользь затронул «дело Скрипаля».

«По данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Раджепом Эрдоганом.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

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2 апреля© Ньюстюб
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