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21:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Новая версия законопроекта о регулировании соцсетей вносится в Госдуму

Как стало известно «Ъ», единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских перевносят в Госдуму скорректированную версию своего законопроекта о регулировании соцсетей (в думской базе текст пока не появился). Сергей Боярский подтвердил «Ъ» эту информацию. «Мы практически полностью его переработали, прислушались к той критике, которая звучала», — сказал «Ъ» депутат.

Источник: Reuters
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Изначальная версия проекта вводила в закон понятие «оператор социальной сети», который будет обязан «ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию. Все социальные сети, которыми пользуются более 2 млн человек на территории России, должны иметь свои представительства в стране. Удаляться должны не только сообщения, которые показались неправомерными, но и их «копии». За неисполнение нормы будет грозить штраф от 30 млн до 50 млн руб.

В конце весенней сессии 2017 года авторы законопроекта заявили, что «решили скорректировать внесенный проект закона и на его перевнесение есть 30 дней». «Мы решили, что воспользуемся этим сроком, чтобы подготовить доработанную версию проекта закона», — говорил тогда Сергей Боярский. Как сообщал «Ъ», корректировка проекта понадобилась из-за критики государственно-правового управления администрации президента (АП).

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По сведениям «Ъ», в АП и Белом доме считают, что концепция законопроекта должна быть иной: блокировать или удалять контент в соцсетях нужно только по решению суда (за исключением случаев, уже описанных в законе). В отзыве правительства на первоначальную версию законопроекта отмечалось, что процедура ограничения и удаления информации по заявлению пользователя представляется недостаточно обоснованной. Представители отрасли также выступили против законопроекта, объясняя, что у них есть инструменты, чтобы пользователи могли жаловаться на нежелательный контент, и противоправный контент и так блокируется.

Софья Самохина

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Во время загрузки произошла ошибка.
28 марта© Ньюстюб
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