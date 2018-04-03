Новая версия законопроекта о регулировании соцсетей вносится в Госдуму

Источник: Reuters

Изначальная версия проекта вводила в закон понятие «оператор социальной сети», который будет обязан «ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию. Все социальные сети, которыми пользуются более 2 млн человек на территории России, должны иметь свои представительства в стране. Удаляться должны не только сообщения, которые показались неправомерными, но и их «копии». За неисполнение нормы будет грозить штраф от 30 млн до 50 млн руб.

В конце весенней сессии 2017 года авторы законопроекта заявили, что «решили скорректировать внесенный проект закона и на его перевнесение есть 30 дней». «Мы решили, что воспользуемся этим сроком, чтобы подготовить доработанную версию проекта закона», — говорил тогда Сергей Боярский. Как сообщал «Ъ», корректировка проекта понадобилась из-за критики государственно-правового управления администрации президента (АП).

Новость В России введут идентификацию устройств с подключением к интернету

По сведениям «Ъ», в АП и Белом доме считают, что концепция законопроекта должна быть иной: блокировать или удалять контент в соцсетях нужно только по решению суда (за исключением случаев, уже описанных в законе). В отзыве правительства на первоначальную версию законопроекта отмечалось, что процедура ограничения и удаления информации по заявлению пользователя представляется недостаточно обоснованной. Представители отрасли также выступили против законопроекта, объясняя, что у них есть инструменты, чтобы пользователи могли жаловаться на нежелательный контент, и противоправный контент и так блокируется.