Трамп раскритиковал Германию за траты на «Северный поток — 2»

«Германия платит 1%. Они даже не платят одного процента. Но они строят газопровод в Россию, за который Германия будет платить миллиарды долларов. Для энергосектора России. Как вообще может это происходить? Как может Германия разбрасываться деньгами и строить газопровод? Это неправильно», — возмутился Трамп на встрече с лидерами стран Прибалтики, его выступление транслировали американские телеканалы.