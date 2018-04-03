Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мэй придется потрудиться объяснить «дело Скрипаля» Китаю
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Какими выросли дети-звезды «Ералаша»
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Ксению Собчак уличили в использовании фотошопа
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
«Ак Барс» в овертайме победил «Трактор» и повел 3-0 в серии
Нет места жалости. Бьорндален ушел из спорта
Киркоров, Рудковская и Бондарчук на вручении премии в Москве
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
22:29 (мск), источник: РИА Новости

Трамп раскритиковал Германию за траты на «Северный поток — 2»

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что «неправильно», что Германия готова инвестировать миллиарды долларов в газопровод Nordstream-2 и платит при этом менее 1% бюджета на НАТО.

Источник: Reuters

«Германия платит 1%. Они даже не платят одного процента. Но они строят газопровод в Россию, за который Германия будет платить миллиарды долларов. Для энергосектора России. Как вообще может это происходить? Как может Германия разбрасываться деньгами и строить газопровод? Это неправильно», — возмутился Трамп на встрече с лидерами стран Прибалтики, его выступление транслировали американские телеканалы.

Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис во вторник встречаются с президентом США в Белом доме.

Меркель не считает «Северный поток-2» угрозой Европе
Во время загрузки произошла ошибка.
16 февраля© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жесткое заявление: Матвиенко засунула палку в муравейник
СМИ узнали о 'секрете' Юлии Скрипаль
Россия и Турция договорились о ценах на С-400
Трещина может расколоть Африку на два континента (видео)
Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ
В США вынесли первый приговор в рамках «российского дела»
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Россия не могла изменить данные по МН17, заявили в Алмаз-Антей
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь