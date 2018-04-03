Россия и Турция договорились о ценах на С-400
АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Москва и Анкара договорились о ценах на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, заявил Владимир Путин на
АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Москва и Анкара договорились о ценах на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, заявил Владимир Путин на
«Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно», — сказал российский президент, отметив, что решение о форсировании поставок принято по инициативе Анкары.
Он также сообщил, что стороны определили приоритеты
Кроме того, российский лидер заявил, что на сегодняшний день нет никаких преград для совместного производства комплексов.
«Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было
В декабре прошлого года в Анкаре представители России и Турции подписали кредитное соглашение по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, страна купит две батареи этого, которые будет обслуживать местных персонал.
Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства
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