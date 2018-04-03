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23:10 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Турция договорились о ценах на С-400

АНКАРА, 3 апр — РИА Новости. Москва и Анкара договорились о ценах на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Источник: РИА Новости

«Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно», — сказал российский президент, отметив, что решение о форсировании поставок принято по инициативе Анкары.

Он также сообщил, что стороны определили приоритеты военно-технического сотрудничества. Перспективы дальнейших поставок вооружений в Турцию подробно обсудят на предстоящем заседании профильной межправительственной комиссии, добавил президент.

Кроме того, российский лидер заявил, что на сегодняшний день нет никаких преград для совместного производства комплексов.

«Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», — сказал Путин на пресс-конференции.

В декабре прошлого года в Анкаре представители России и Турции подписали кредитное соглашение по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, страна купит две батареи этого, которые будет обслуживать местных персонал.

Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Зенитные ракетные системы С-400. Справка
Во время загрузки произошла ошибка.
23 января© Ньюстюб
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