Силвия Раду рассказала, будет ли баллотироваться на пост мэра Кишинева
КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Чуть больше месяца осталось до выборов примара в столице, однако до сих пор не ясно, будет ли баллотироваться на этот пост и.о. мэра Силвия Раду.
КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Чуть больше месяца осталось до выборов примара в столице, однако до сих пор не ясно, будет ли баллотироваться на этот пост и.о. мэра Силвия Раду.
В эфире телеканала ТВ-21 она высказалась о возможности участия в избирательной кампании.
«Решилась ли я пойти дальше или нет?.. Я сказала уже ни один раз публично, что это очень сложное решение. И меня не представляет никакая партия. Мне сложно одной идти на выборы, мне нужна поддержка, в первую очередь, кишиневцев, потому что они должны выбирать своего мэра. Я уверена, что мэр должен быть внепартийным в сложившейся ситуации. Хотя кандидат в мэры, который выдвигается партией, он имеет больше возможностей. Ему легче продвигаться, потому что за ним стоит большая команда. За ним стоят большие ресурсы. И все это происходит
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