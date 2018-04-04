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03:14 (мск), источник: ТАСС

Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам

ВАШИНГТОН. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей. Об этом ТАСС во вторник заявил представитель Госдепартамента.

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«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», — сказал он.

При этом Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из РФ в ответ на решение Вашингтона.

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«Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», — резюмировали в Госдепартаменте. В связи с этим в ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для «новых сотрудников на замену тем дипломатам», которые обязаны покинуть РФ.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада бездоказательно обвиняет Москву. Все высланные дипломаты со своими семьями покинули Соединенные Штаты 31 марта, всего в Россию вернулся 171 человек.

В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Российские дипломаты покинули помещение генконсульства в Сиэтле
Во время загрузки произошла ошибка.
2 апреля© Ньюстюб
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