СМИ и соцсети начнут проверять на опасный контент

Материалы в СМИ и соцсетях начнут проверять на предмет содержания экстремистской и террористической идеологии, а за выявленные нарушения — штрафовать и закрывать. Об этом «Известиям» рассказал замглавы комитета Госдумы по безопасности, единоросс Анатолий Выборный.