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02:21 (мск), источник: Известия

СМИ и соцсети начнут проверять на опасный контент

Материалы в СМИ и соцсетях начнут проверять на предмет содержания экстремистской и террористической идеологии, а за выявленные нарушения — штрафовать и закрывать. Об этом «Известиям» рассказал замглавы комитета Госдумы по безопасности, единоросс Анатолий Выборный.

Источник: РИА "Новости"
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Такие меры могут быть приняты на основе закона «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму», который вероятно будет принят уже этой осенью — на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи.

Планируется, что «опасный» контент будут вычислять руководители СМИ и специальные «народные дружины», созданные из числа интернет-активистов.

Какая именно информация подпадет под террористическую или экстремистскую, определит уполномоченный орган (его утвердит глава государства или правительство).

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Во время загрузки произошла ошибка.
28 марта© Ньюстюб
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