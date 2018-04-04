СМИ и соцсети начнут проверять на опасный контент
Материалы в СМИ и соцсетях начнут проверять на предмет содержания экстремистской и террористической идеологии, а за выявленные нарушения — штрафовать и закрывать. Об этом «Известиям» рассказал замглавы комитета Госдумы по безопасности, единоросс Анатолий Выборный.
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