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08:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские депутаты не поддержали льготу для ветеранов боевых действий

На транспортный налог.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты Заксобрания Свердловской области не поддержали законопроект, предполагающий уменьшение налоговой нагрузки на ветеранов боевых действий. Соответствующий документ внес на рассмотрение регионального парламента депутат Евгений Зяблицев, передает «Уралинформбюро».

Парламентарий сообщил, что на протяжении длительного времени ветераны боевых действий неоднократно обращались к нему с просьбой рассмотреть для них льготное налогообложение по уплате транспортного налога. Последнее из таких обращений поступило от руководителя Свердловской региональной общественной организации «Ветераны войны в Чечне».

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«В 2011 году в местном законе мы предусмотрели полное освобождение от уплаты транспортного налога на определенные виды транспортных средств отдельным категориям налогоплательщиков: пенсионерам, инвалидам, семьям с ребенком-инвалидом и другим. К сожалению, к этим категориям не отнесены ветераны боевых действия, хотя они заслужили фронтовым и трудовым подвигом поддержку государства. Они отдали свой интернациональный долг в Афганистане, Чечне, сейчас в Сирии. Давайте вернемся к вопросу о постепенной отмене транспортного налога и начнем с этой социально незащищенной категории граждан. Предоставив им льготу, мы еще раз отдадим дань уважения за их героическое прошлое», — предложил депутат.

Евгений Зяблицев подчеркнул, что во многих российских субъектах уже приняты законы, освобождающие ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога. А также отметил, что порядка трети ветеранов Среднего Урала имеют право на эту льготу по другим основаниям, а потому большой финансовой нагрузки на региональный бюджет не ожидается.

«Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета. Тем не менее, произойдет уменьшение его доходной части в 2019 году — в размере порядка 6 миллионов рублей. Льгота в 1175 рублей для ветеранов боевых действий (средний размер транспортного налога — прим.ред.) — это не та сумма, о которой нужно спорить. Предоставляя льготу, мы еще раз покажем ветеранам, что помним их, чтим заслуги, и что государство может отдавать дань уважения не только мертвым, но и живым», — добавил народный избранник.

Однако законопроект Евгения Зяблицева поддержки парламентариев не нашел. Большинство депутатов проголосовали против.

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