Дональд Трамп выделит Прибалтике военную помощь на $170 млн

Около $100 млн из них будет выделено на покупку крупнокалиберных боеприпасов, и еще более $70 млн — на обучение военных и приобретение снаряжения, сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте Белого дома. Эти меры направлены на повышение уровня подготовки вооруженных сил и сил безопасности прибалтийских государств.
Встреча Дональда Трампа с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, президентом Литвы Далей Гарибаускайте и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд прошла накануне. В ходе нее президенты обсудили сотрудничество в области безопасности, а также улучшение взаимодействия в энергетической сфере. Слово «Россия» в коммюнике по итогам мероприятия ни разу не упоминалось.
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