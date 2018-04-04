Дональд Трамп выделит Прибалтике военную помощь на $170 млн

Около $100 млн из них будет выделено на покупку крупнокалиберных боеприпасов, и еще более $70 млн — на обучение военных и приобретение снаряжения, сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте Белого дома. Эти меры направлены на повышение уровня подготовки вооруженных сил и сил безопасности прибалтийских государств.