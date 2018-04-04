Губернатор Василий Голубев заявил, что будет болеть за сборную Южной Кореи на «Ростов-Арене» на ЧМ-2018
И пообещал оказать самый теплый прием в столице Юга России корейским болельщикам.
И пообещал оказать самый теплый прием в столице Юга России корейским болельщикам.
В
На встрече с губернатором Ростовской области корейский дипломат сообщил, что на матч группового этапа с участием национальной сборной 23 июня, в котором она сыграет в
— Мы окажем самый теплый прием гостям из Кореи, — заявил в ответ Василий Голубев. — Так что за корейскую сборную на новой «Ростов-Арене» будем болеть вместе. Мне известно, что наш президент пригласил главу Республики Корея приехать поболеть за свою сборную. Надеюсь, ваш президент найдет время лично поддержать национальную команду.
У Юн Гын тоже не остался в долгу, напомнив о хорошем приеме, оказанном российским спортсменам на зимней Олимпиаде в Пхенчхане:
— Президент Кореи одним из первых поддержал делегацию российских спортсменов, — рассказал корейский посол. — На Играх-2018 в Пхенчхане он провел торжественный прием олимпийцев из России.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.