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09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Василий Голубев заявил, что будет болеть за сборную Южной Кореи на «Ростов-Арене» на ЧМ-2018

И пообещал оказать самый теплый прием в столице Юга России корейским болельщикам.

В Ростов-на-Дону с трехдневным визитом прибыла делегация из Южной Кореи, которую возглавляет чрезвычайный и полномочный посол этой страны в России У Юн Гын.

На встрече с губернатором Ростовской области корейский дипломат сообщил, что на матч группового этапа с участием национальной сборной 23 июня, в котором она сыграет в Ростове-на-Дону с Мексикой, планирует приехать значительное число болельщиков, и попросил главу донского региона поддержать делегацию болельщиков на предстоящем матче.

— Мы окажем самый теплый прием гостям из Кореи, — заявил в ответ Василий Голубев. — Так что за корейскую сборную на новой «Ростов-Арене» будем болеть вместе. Мне известно, что наш президент пригласил главу Республики Корея приехать поболеть за свою сборную. Надеюсь, ваш президент найдет время лично поддержать национальную команду.

У Юн Гын тоже не остался в долгу, напомнив о хорошем приеме, оказанном российским спортсменам на зимней Олимпиаде в Пхенчхане:

— Президент Кореи одним из первых поддержал делегацию российских спортсменов, — рассказал корейский посол. — На Играх-2018 в Пхенчхане он провел торжественный прием олимпийцев из России.

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