Суд изменил приговор по делу об избиении депутата Заксобрания НСО





Известно, что Евгений Б. до этого неоднократно мешал работе депутатского центра, нецензурно выражался, угрожал депутату Жирнову и даже следил за его помощницей, постоянно названивая девушке по телефону.



Примечательно, что пока следователь разбирался с инцидентом в Законодательном собрании, новосибирец-дебошир заявился к нему, также ударив по лицу. Дела были объединены в одно производство.



Сам дебошир пояснил, что ударил Андрея Жирнова из «личной неприязни» и таким образом выразил свое недовольство работой депутата.



«Подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», — сообщила помощник прокурора Заельцовского района Оксана Стафиевская. Однако с таким «мягким» наказанием не согласился прокурор и потребовал вынести более строгое решение.



«Приговор был обжалован государственным обвинителем, который не согласился с судебным решением об условном осуждении, поскольку ранее дебошир был судим за совершение двух преступлений в отношении представителей власти и даже объявлялся в розыск, — говорит представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин. — По мнению гособвинителя, условная мера наказания не могла способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осужденного».