Суд изменил приговор по делу об избиении депутата Заксобрания НСО

В Новосибирске областной суд пересмотрел приговор пенсионеру Евгению Б., который обвинялся в двух эпизодах применения насилия. В первом случае пожилой мужчина плотного телосложения избил депутата Законодательного собрания Андрея Жирнова. Это произошло еще 27 июня 2013 года в фойе малого зала здания Заксобрания НСО.
По словам очевидцев, гражданин вел себя крайне неадекватно. Нападавшего вывела служба охраны.
Известно, что Евгений Б. до этого неоднократно мешал работе депутатского центра, нецензурно выражался, угрожал депутату Жирнову и даже следил за его помощницей, постоянно названивая девушке по телефону.
Примечательно, что пока следователь разбирался с инцидентом в Законодательном собрании, новосибирец-дебошир заявился к нему, также ударив по лицу. Дела были объединены в одно производство.
Сам дебошир пояснил, что ударил Андрея Жирнова из «личной неприязни» и таким образом выразил свое недовольство работой депутата.
«Подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», — сообщила помощник прокурора Заельцовского района Оксана Стафиевская. Однако с таким «мягким» наказанием не согласился прокурор и потребовал вынести более строгое решение.
«Приговор был обжалован государственным обвинителем, который не согласился с судебным решением об условном осуждении, поскольку ранее дебошир был судим за совершение двух преступлений в отношении представителей власти и даже объявлялся в розыск, — говорит представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин. — По мнению гособвинителя, условная мера наказания не могла способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осужденного».
В итоге доводы прокурора были признаны судом. Дебошира приговорили к тем же двум годам лишения свободы, но уже условный срок заменили на реальный. Он был взят под стражу в зале суда.
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