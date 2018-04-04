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11:20 (мск), источник: VN.ru

Суд изменил приговор по делу об избиении депутата Заксобрания НСО

В Новосибирске суд ужесточил приговор местному жителю, который в здании Законодательного собрания подошел к депутату Андрею Жирнову и ударил его по лицу. Первоначальный приговор, который предполагал условное лишение свободы, изменили на реальное. Дебошира взяли под стражу.

В Новосибирске областной суд пересмотрел приговор пенсионеру Евгению Б., который обвинялся в двух эпизодах применения насилия. В первом случае пожилой мужчина плотного телосложения избил депутата Законодательного собрания Андрея Жирнова. Это произошло еще 27 июня 2013 года в фойе малого зала здания Заксобрания НСО.

По словам очевидцев, гражданин вел себя крайне неадекватно. Нападавшего вывела служба охраны.

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Известно, что Евгений Б. до этого неоднократно мешал работе депутатского центра, нецензурно выражался, угрожал депутату Жирнову и даже следил за его помощницей, постоянно названивая девушке по телефону.

Примечательно, что пока следователь разбирался с инцидентом в Законодательном собрании, новосибирец-дебошир заявился к нему, также ударив по лицу. Дела были объединены в одно производство.

Сам дебошир пояснил, что ударил Андрея Жирнова из «личной неприязни» и таким образом выразил свое недовольство работой депутата.

«Подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», — сообщила помощник прокурора Заельцовского района Оксана Стафиевская. Однако с таким «мягким» наказанием не согласился прокурор и потребовал вынести более строгое решение.

«Приговор был обжалован государственным обвинителем, который не согласился с судебным решением об условном осуждении, поскольку ранее дебошир был судим за совершение двух преступлений в отношении представителей власти и даже объявлялся в розыск, — говорит представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин. — По мнению гособвинителя, условная мера наказания не могла способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осужденного».

В итоге доводы прокурора были признаны судом. Дебошира приговорили к тем же двум годам лишения свободы, но уже условный срок заменили на реальный. Он был взят под стражу в зале суда.

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