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11:29 (мск), источник: ИА REGNUM

В Башкирии ужесточили меры по регулированию лотерейного и игорного бизнеса

В марте в Башкирии вступили в силу изменения в закон «О налоге на игорный бизнес», которым введен налог для процессинговых центров интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор в размере 3 млн рублей.

На территории республики введен максимально допустимый федеральным законодательством размер данного налога, отметил председатель Государственного собрания Курултая Башкирии Константин Толкачев, сообщили ИА REGNUM в парламенте республики.

«Кроме того, законом в два раза увеличены налоговые ставки за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы — с 7 до 14 тыс. рублей и за один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы — со 125 до 250 тыс. рублей. Новый закон уже начал действовать. Он нацелен на сведение к минимуму объектов игорного бизнеса в республике и на максимальную отдачу в бюджет от тех объектов данной сферы, которые продолжают работать», — уточнил глава законодательного органа власти.

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С 7 апреля вступит в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 6.1 и 20 Федерального закона «О лотереях», принятый Госдумой в феврале и подписанный президентом России Владимиром Путиным в марте. Новый закон вводит запрет на продажу гражданам, не достигшим совершеннолетия, лотерейных билетов и квитанций, в том числе электронных, а также запрет на прием ставок у несовершеннолетних и выплату им выигрышей.

«Мера актуальная для всех регионов. С каждым днем все больше становится различных лотерейных клубов, пунктов приема ставок, в том числе в интернете. Азартные игры — не самое благоприятное социальное явление. Задача государства — контролировать его, минимизировать связанные с ним негативные явления в обществе. Тем более недопустимо, чтобы в эту среду были втянуты дети», — считает Толкачев.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте группа депутатов фракции ЛДПР во главе с зампредседателя Госдумы Игорем Лебедевым внесла законопроект, устанавливающий штраф за неуплату отчислений спортивным федерациям от букмекеров.

Сегодня букмекерские компании по закону могут заключать контракты со спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами. По этому же соглашению, все букмекерские конторы, которые принимают ставки на российский спорт, обязаны уплачивать отчисления за использование символики мероприятий.

Депутаты считают недопустимой ситуацию, при которой некоторые участники рынка по собственному желанию не заключают соглашения с общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами и не уплачивают целевые отчисления.

Авторы инициативы предлагают установить за такое правонарушение штраф в размере 30 млн рублей — в два раза выше, чем установленная законом минимальная сумма целевых отчислений от азартных игр.

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