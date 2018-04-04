Глава Перми оценил работу Вячеслава Торчинского в мэрии
Назначение своего уже бывшего заместителя в кабинет министров Прикамья официально прокомментировал глава Перми Дмитрий Самойлов.
Назначение своего уже бывшего заместителя в кабинет министров Прикамья официально прокомментировал глава Перми Дмитрий Самойлов.
Мэр назвал Торчинского профессионалом, который «хорошо знаком со спецификой пермской отрасли культуры» и видит её перспективы. О Вячеславе Торчинском Дмитрий Самойлов говорит как об организаторе крупных городских мероприятий: «При его непосредственном участии успешно началось культурное освоение обновленной набережной Камы, а такие праздники, как День города и День Победы, известны далеко за пределами нашего города».
Отдельно мэр Перми отметил проекты, которые Торчинский реализовывал совместно с Пермским краем, приведя в пример фестиваль «Пермский период». В ближайшие годы предстоит масштабная реконструкция городской эспланады и наполнение её новым культурным содержанием, напомнил Самойлов.
«Убежден, управленческие качества Вячеслава Торчинского на посту министра культуры Пермского края будут полезны и городу Перми, и всему Пермскому краю», — сказал мэр, пожелав новому краевому министру успехов в работе.
Напомним, сегодня, 4 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников объявил о том, что прежний министр культуры Галина Кокоулина подала в отставку по собственному желанию. Она вновь возглавит Пермскую краевую филармонию, а также общественный совет при минкульте, который ещё предстоит создать. Министром культуры Пермского края стал Вячеслав Торчинский, который до того работал зам. главы администрации Перми, начальником департамента культуры и молодежной политики, возглавлял
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