Глава Перми оценил работу Вячеслава Торчинского в мэрии

Мэр назвал Торчинского профессионалом, который «хорошо знаком со спецификой пермской отрасли культуры» и видит её перспективы. О Вячеславе Торчинском Дмитрий Самойлов говорит как об организаторе крупных городских мероприятий: «При его непосредственном участии успешно началось культурное освоение обновленной набережной Камы, а такие праздники, как День города и День Победы, известны далеко за пределами нашего города».

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Отдельно мэр Перми отметил проекты, которые Торчинский реализовывал совместно с Пермским краем, приведя в пример фестиваль «Пермский период». В ближайшие годы предстоит масштабная реконструкция городской эспланады и наполнение её новым культурным содержанием, напомнил Самойлов.

«Убежден, управленческие качества Вячеслава Торчинского на посту министра культуры Пермского края будут полезны и городу Перми, и всему Пермскому краю», — сказал мэр, пожелав новому краевому министру успехов в работе.