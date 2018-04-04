Бочаров: Главная задача — минимизировать ущерб от паводка

Источник: РИАЦ

Прежде чем высадиться в Безымянке, главы МЧС и региона облетели другие подтопленные территории во Фролово, в Кумылженском районе, Михайловке, осмотрели ледяные заторы, оценили масштабы затоплений населенных пунктов. Были определены точки, где необходимо будет производить подрывные работы для прохождения «большой воды».

По данным МЧС, в регионе в настоящее время в зоне подтопления находится жилье 2137 человек, в том числе 396 детей. Режим чрезвычайной ситуации сейчас введён в трёх районах: Михайловском, Кумылженском и Фроловском. В зоне ЧС от стихии пострадали 790 домов и 2680 придворовых территорий в 31 населенном пункте. Также 400 домов подтоплено в Еланском районе, но режим ЧС там ещё не введён, вопрос рассматривается.

Всего в пострадавших районах развернуто 18 пунктов временного размещения пострадавших. С подтопленных территорий отселено 359 человек. В пунктах временного размещения находится — 41 человек, остальные — у родственников.

В самом хуторе проверяющие сели на лодку и проплыли по одноимённой речке — Безымянке, чтобы точно оценить масштаб бедствия.

— Совместными усилиями местных властей и экстренных служб удалось взять ситуацию под контроль. Сейчас паводок пошёл на спад, но в ближайшие 10 суток мы ожидаем вторую его волну, — сказал Андрей Бочаров. — Наша главная задача — минимизировать ущерб от стихии.

Министр МЧС РФ поблагодарил главу Михайловского городского округа за оперативную работу по ликвидации последствий наводнения. «Группировка сил и средств МЧС в регионе для борьбы с паводком создана достаточная, — заявил Владимир Пучков. — В случае обострения обстановки обращайтесь к специалистам немедленно. Наша сегодняшняя задача — помочь пострадавшим людям».