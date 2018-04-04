Экс-глава Чайковского планирует оспорить свою отставку в суде
Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков обратился в суд с требованием восстановить его в должности. Об этом сообщает портал «Чайковские новости» со ссылкой на господина Третьякова.
Бывший мэр Чайковского Алексей Третьяков обратился в суд с требованием восстановить его в должности. Об этом сообщает портал «Чайковские новости» со ссылкой на господина Третьякова.
Как ранее писал «Ъ», вопрос об отставке Алексея Третьякова был рассмотрен на внеочередном заседании думы Чайковского 23 марта. За досрочное прекращение полномочий высказались 13 депутатов, против — 1 человек, еще двое воздержались от голосования. Исполняющим обязанности главы города стал первый заместитель господина Третьякова Михаил Новоселов. Такое решение было принято на основании заявления господина Третьякова об уходе с должности по собственному желанию, однако утром в день заседания думы он отозвал документ.
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