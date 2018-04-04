Экс-глава Чайковского планирует оспорить свою отставку в суде

Экс-глава города рассказал, что отправил исковое заявление по почте 1 апреля. Как сообщили порталу в городском суде Чайковского, иск от бывшего главы города поступил вчера, 3 апреля. Господин Третьяков просит признать незаконным решение депутатов гордумы Чайковского о его отставке . По данным портала, вопрос о принятии административного иска будет рассмотрен до конца недели.

Как ранее писал «Ъ», вопрос об отставке Алексея Третьякова был рассмотрен на внеочередном заседании думы Чайковского 23 марта. За досрочное прекращение полномочий высказались 13 депутатов, против — 1 человек, еще двое воздержались от голосования. Исполняющим обязанности главы города стал первый заместитель господина Третьякова Михаил Новоселов. Такое решение было принято на основании заявления господина Третьякова об уходе с должности по собственному желанию, однако утром в день заседания думы он отозвал документ.