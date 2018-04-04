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16:26 (мск), источник: Tengrinews

Талгат Донаков получил новую должность

Талгат Донаков назначен председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«Назначить Донакова Талгата Советбековича Председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, освободив от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Талгат Донаков стал заместителем руководителя Администрации Президента в сентябре 2016 года. Он родился 16 января 1965 года. Был министром по делам государственной службы РК с декабря 2015 года. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР (Москва), юрист-правовед, кандидат юридических наук.

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