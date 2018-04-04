Талгат Донаков получил новую должность
Талгат Донаков назначен председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Талгат Донаков назначен председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Назначить Донакова Талгата Советбековича Председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, освободив от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.
Талгат Донаков стал заместителем руководителя Администрации Президента в сентябре 2016 года. Он родился 16 января 1965 года. Был министром по делам государственной службы РК с декабря 2015 года. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР (Москва),
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.