Талгат Донаков получил новую должность

Талгат Донаков стал заместителем руководителя Администрации Президента в сентябре 2016 года. Он родился 16 января 1965 года. Был министром по делам государственной службы РК с декабря 2015 года. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР (Москва), юрист-правовед, кандидат юридических наук.